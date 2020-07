Il Ceriale conferma il suo capitano, Cecco Bellinghieri, per la prossima stagione 2020/2021: per il 14° anno consecutivo il giocatore vestirà la maglia del Ceriale. Ecco il comunicato:

«Per creare una rosa si parte sempre dalle certezze: Cecco Bellinghieri sarà ancora il nostro capitano e vestirà la maglia del Ceriale per la 14° stagione consecutiva.

“Gli anni ci sono e gli acciacchi cominciano a farsi sentire, ma la voglia è sempre la stessa. Il Ceriale per me è una famiglia, anche quest’anno mi metto a disposizione della squadra per aiutare nei momenti difficili. Non pretendo di giocare ogni domenica, ma il Mister sa che quando ci sarà bisogno io darò il massimo e, come sempre, sarò d’aiuto nello spogliatoio”».

Torna alla HOME di Dilettantissimo