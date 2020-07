Ancora una conferma per il Ceriale: questa volta è il turno del giovane classe 2001 Matteo Bonifazio, che sarà giocatore del Ceriale anche nella prossima stagione sportiva 2020-2021. Ecco il comunicato della società, le parole del giovane centrocampista e la scheda social preparata, come di consueto, dall’area comunicazione del Ceriale:

«Fin da subito si era capito il suo talento con il pallone, ma nella scorsa stagione ha saputo fare il salto di qualità passando da essere un centrocampista acerbo a titolare importantissimo.

L’enfant prodige Matteo Bonifazio è pronto ad incantare il pubblico del Merlo per la stagione 2020-2021.

“Dopo tutti questi mesi fermi la voglia di tornare è tantissima. Per me le ultime due stagioni sono state di assestamento, non mi basta più fare presenza sento che è arrivato il momento di fare il salto e dare veramente una mano concreta a questa squadra. Devo concentrarmi sull’essere meno altalenante e dimostrare tutto il mio valore sul campo, cosa che sento di aver fatto solo in parte fino ad adesso”».

