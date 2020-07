In casa Ceriale in questi giorni si stanno ufficializzando molte riconferme: vi avevamo già riportato la conferma di capitan Cecco Bellinghieri, ma non è la sola: si aggiungono anche Claudio Cutuli, Mirko Antonelli, Alessandro Badoino e Vittorio Fantoni. Ecco le prime parole dei giocatori e le foto realizzate dall’ufficio stampa della società:

Claudio Cutuli

«Tantissima voglia di ripartire visto che l’anno scorso praticamente non sono mai stato disponibile per problemi fisici: ho fatto più presenze sul lettino del fisioterapista che in campo. Sono molto curioso di vedere cosa possiamo fare in questa futura annata con una rosa che sarà un vero mix di vecchiettini e giovani del nostro vivaio con tanto potenziale davanti».

Mirko Antonelli

«Confidiamo in qualche innesto interessante visto che c’è stato un po’ di movimento nella rosa e spero che possiamo disputare un campionato all’altezza delle aspettative societarie. C’è la voglia di ricominciare e tornare presto in campo…».

Alessandro Badoino

«Sono contento di essere rimasto nel gruppo Ceriale. L’obiettivo sarà quello di disputare un’annata migliore rispetto all’anno scorso e ripagare la fiducia della società che ci è stata vicino anche quando le cose andavano non come programmato».

Vittorio Fantoni

«L’ultima stagione è stata un’alternanza di alti e bassi. Siamo partiti per ambire ad alte posizioni di classifica e ci siamo ritrovati ad essere fuori dalla zona play out poco prima dell’interruzione del campionato. Alla fine però ci siamo salvati ed è questo quello che conta! Per il prossimo anno spero di divertirmi e di metterci tutto l’impegno e passione che da sempre mi legano a questa maglia».











Torna alla HOME di Dilettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!