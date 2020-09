Ceriale: giovane promosso in prima squadra. Il Ceriale comunica di aver aggregato in prima squadra anche il giovane Simone Paltrinieri, classe 2002, che andrà a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Biolzi. Ecco la nota ufficiale della società:

«Non ha avuto bisogno degli esami di riparazione di Settembre e si è guadagnato l’accesso diretto in Prima Squadra.

Stiamo parlando di Simone Paltrinieri, centrocampista classe 2002 che sarà un ulteriore elemento a disposizione di Mister Biolzi nell’imminente campionato di Promozione.

Simone nasce calcisticamente nella San Filippo Neri, ma ben presto le sue doti vengono notate e passa al Savona dove milita per 5 anni. Successivamente veste anche le casacche di Albissola e Vado prima di tornare alla Juniores Eccellenza del Ceriale.

Nelle primissime sgambate di stagione è stato spesso schierato in campo dal Mister Biolzi; ed ha dimostrato di poter tranquillamente trovare il suo spazio in formazione palesando tecnica e determinazione.

“Tra gli obiettivi personali di questa stagione c’è sicuramente la voglia di guadagnarmi un posto da titolare; sono consapevole che non sarà facile visti i nuovi innesti e i senatori però darò il massimo per conquistare il mio spazio impegnandomi tutti i giorni negli allenamenti. Inoltre, spero di riuscire ad aiutare i miei compagni per raggiungere la parte alta della classifica”».

