Il Ceriale ufficializza un nuovo innesto: Stefano Pastorino, classe 1990, ex Alassio e Finale. Ecco il comunicato della società:

«Il calciomercato porta a Ceriale un nuovo importante tassello per la difesa della Prima Squadra, è stato infatti ufficializzato l’ingaggio di Stefano Pastorino.



Alassino classe 1990, Stefano è un calciatore esperto, grintoso e con grande personalità. Le sue capacità gli permetto di poter ricoprire diversi ruoli: nasce come centrocampista, ma negli anni è stato positivamente riadattato in difesa. Dal 2009 al 2016 veste la maglia della Loanesi per poi approdare ad Albenga dove conosce Mister Biolzi e gioca per due anni. Nelle ultime due stagioni aggiunge al suo curriculum le esperienze nel campionato di Eccellenza con Alassio e Finale.



“Comincio questa avventura a Ceriale, conosco bene l’allenatore e molti giocatori. Il primo obiettivo sarà sicuramente la salvezza e poi speriamo di divertirci!”



L’ASD Ceriale Progetto Calcio dà il benvenuto a Stefano e non vede l’ora di poterlo vedere in campo con i nostri colori!»

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!