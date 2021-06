Iniziamo la settimana con altri 3 nomi caldi nella lista di giocatori a disposizione di Mister Biolzi per il prossimo campionato di Promozione.

Il primo è quello del nostro Capitano, il veterano del Ceriale ed un vero punto di riferimento per tutto il nostro sodalizio. Francesco Bellinghieri nonostante le 38 primavere alle spalle porterà ancora la fascia della Prima Squadra al braccio.

“Appendere le scarpette al chiodo dopo 2 stagioni di pandemia e senza praticamente giocare non mi sarebbe piaciuto. Sono consapevole che a livello fisico potrò dare una mano limitata in campo, ma nello spogliatoio voglio mettere la mia esperienza a disposizione del gruppo.

Ringrazio società e DS che ancora una volta hanno rinnovato la fiducia nei miei confronti. In questo anno abbiamo continuato a vederci per allenarci almeno una volta alla settimana e, nonostante sapessimo che i campionati non sarebbero più ricominciati, c’è sempre stata la voglia di vedersi e il piacere di stare insieme consolidando così il nostro gruppo. Lo stesso Mister è stato artefice e collante di questo dimostrando grande impegno”.

In difesa avremo ancora il piacere di contare sul talento, sulla fisicità e sulla corsa di Morad Naoui, classe 2002.

“In questi mesi ho acquisito una maggior sicurezza in me stesso e non vedo l’ora di poter ricominciare per dimostrare a tutti di cosa sono capace. Ho trovato il mio equilibrio e mi trovo molto bene con il gruppo quindi spero di non imbattermi in qualche calo psicologico e di scendere in campo sempre con grinta e magari di segnare qualche rete. Sono consapevole dei miei mezzi e spero finalmente di poter farlo vedere a tutti e a chi continua a credere in me”.

A centrocampo ancora una volta potremmo goderci l’instancabile e caparbio Francesco Maxena, classe 2000.

“Sono contento di passare un altro anno con questa società. Spero di potermi togliere delle belle soddisfazioni: ho sempre goduto della fiducia del mister e del gruppo e di questo sono felice. Metterci alla prova sul campo nuovo sarà un nuovo stimolo e soprattutto ci permetterà di offrire al nostro pubblico prestazioni superiori. Speriamo di poter rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi”.

