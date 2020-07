Altra conferma proveniente dal florido vivaio biancoblu, un ragazzo che in questi anni ha saputo dare un contributo importante con la Juniores. Ma non ha mai sfigurato quando è stato chiamato in causa con la Prima Squadra.

Artur Hamati è un giocatore duttile che sa plasmarsi a seconda delle esigenze, qualità non così scontata soprattutto in un giocatore giovane.