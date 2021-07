Si sta delineando una rosa che oltre ad essere giovanissima può vantare tanti elementi autoctoni. Si unisce a questo elenco anche Mattia Farinazzo. Il centrocampista classe 2000 aveva già sposato il progetto del nostro sodalizio la passata stagione. Salvo poi doversi fermare a causa della recrudescenza della pandemia con relativa sospensione dei campionati.

Successivamente è arrivata la chiamata del Pietra in Eccellenza e un ritorno in campo in grande stile: prestazioni che hanno attirato le attenzioni di molte società e che hanno molto soddisfatto anche Mister Biolzi che lo ha fortemente rivoluto in squadra.

“Sono felicissimo di essere tornato a Ceriale soprattutto per il mister ed i miei compagni. Sono convinto che quest’anno faremo bene, la rosa è composta da molti giovani e molti amici e questo mi stimola molto.

L’esperienza a Pietra mi ha aiutato a mantenermi sul pezzo e a confrontarmi con giocatori di categoria: l’Eccellenza rimane pur sempre un gran campionato, ma giocare a Ceriale, per la propria cittadina è qualcosa in più”.

