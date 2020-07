Il Ceriale comunica ufficialmente un nuovo innesto, anche se in realtà si tratta di un ritorno: Amedeo Ardissone, centrocampista classe 1998 – la scorsa stagione al Pontelungo – è infatti cresciuto nel Settore Giovanile del Ceriale. Ecco il comunicato della società:

«Una new entry nella Prima Squadra che in realtà è un gradito ritorno: farà infatti parte della rosa di Mister Biolzi anche Amedeo Ardissone. Centrocampista classe 1998, la stagione precedente è stato dato in prestito al Pontelungo dove ha potuto maturare calcisticamente disputando un ottimo campionato e segnando 5 reti fino allo stop forzato.



Giocatore con un’ottima visione di gioco ed estro, fa parte di un gruppo di atleti giovani e promettenti cresciuti nel nostro Settore Giovanile che costituiranno una grossa fetta della rosa della Prima Squadra.

L’ASD Ceriale Progetto Calcio è entusiasta di riavere Amedeo a casa e gli augura il meglio da questa nuova esperienza».

