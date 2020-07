L’ ASD Ceriale Progetto Calcio ha il piacere di annunciare l’ingaggio del giocatore Mattia Farinazzo per la stagione sportiva 2020-2021.

Mattia, centrocampista classe 2000, è una vecchia conoscenza della nostra società: ha iniziato proprio qui la sua carriera sportiva, a tirare i primi calci al pallone e poi non si è più fermato.

Da giovanissimo esordisce in Prima Squadra con Mister Biolzi ad Albenga per poi passare a vestire la casacca del Finale in Serie D. Matura ulteriormente registrando 30 presenze in Eccellenza ancora con la squadra ingauna e l’anno scorso, complice la brillante carriera universitaria, approda alla corte di Cattardico nell’Alassio FC.

Giocatore quindi considerato ancora “under” per il nostro campionato, ma che può già considerarsi un veterano di esperienze con Prime Squadre. Una fisicità possente ed uno spiccato senso del goal lo rendono una pedina molto interessante per i possibili schieramenti di Mister Biolzi.

“E’ sempre bello tornare a casa, conosco l’ambiente cerialese e ritrovo un gruppo di amici: molti componenti della Prima Squadra sono infatti ragazzi che conosco e con i quali ho già giocato.

Da questa stagione mi aspetto di raggiungere l’obiettivo prefissato dal Mister e di dare il mio contributo facendo più presenze possibili!”

Tutta la società dà il ben tornato a Mattia e gli augura il meglio per questa nuova esperienza con i nostri colori.

