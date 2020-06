Si stava solo attendendo l’ufficialità, che è arrivata in mattinata: è finita l’era del CERVO F.C.: il Presidente Denis Muca ha deciso, insieme al direttivo della società, di unirsi alla Dianese&Golfo. Ecco il comunicato:

«Sono stati anni per me fantastici dove ho avuto l’opportunità e l’occasione di conoscere persone stupende che mi hanno accompagnato dalla prima società, la Dea Diana, fino agli ultimi giorni del FC Cervo.

Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati compagni di questa avventura: in primis ringrazio Roberto Sorrentino perchè si è dimostrata una persona umile, disponibile e molto professionale accettando un incarico in seconda categoria che un allenatore del suo spessore e della sua bravura difficilmente avrebbe accettato. Ringrazio Stefano Sorrentino perchè anche lui si è reso disponibile facendo tanto per il Cervo. Infine voglio ringraziare tutti i ragazzi, ma proprio tutti quelli che hanno vestito la maglia del Cervo e ancor prima della Dea Diana, vi porterò sempre nel mio cuore.

In questo momento sono molto felice perchè insieme al mio papà italiano, Vincenzo Monteanni, entreremo nel direttivo della Dianese&Golfo. Una sfida, un’opportunità che mi affascina e, allo stesso tempo, mi intriga essendo una nuova avventura che, come al mio solito, cercherò di onorare e rispettare al massimo delle mie potenzialità.

Grazie a tutti”.

(Da comunicato Cervo F.C.)

