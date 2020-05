In attesa delle decisioni del Consiglio Federale, il F.C. Messina ha deciso di “sistemare” l’assetto societario, con conferme e alcuni cambiamenti: innanzitutto, è arrivata la conferma dell’allenatore Ernesto Gabriele; poi, come già preannunciato dal presidente Rocco Arena, è arrivata la riconferma di Marco Ferrante come responsabile dell’area tecnica. Tra le novità invece, una vecchia conoscenza del nostro calcio dilettantistico ligure: Cesar Grabinski, che sino all’interruzione del campionato per l’emergenza coronavirus faceva parte dello staff di mister Gabriele, prima come collaboratore tecnico e poi come allenatore in seconda, ricoprirà invece un nuovo ruolo: quello di direttore sportivo dell’F.C. Messina, subentrando a Davide Morello. (fonte: Gazzetta del Sud)

In bocca al lupo per questa nuova avventura, Cesar!

CALCIOMERCATO news: GRABINSKI PROMOSSO A DIRETTORE SPORTIVO DEL F.C. MESSINA

