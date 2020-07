CIASSETTA, PIOGGIA DI RICONFERME! In attesa di nuovi innesti per completare l’organco, la Ciassetta riconferma ben 16 giocatori in rosa: capitan Curotto, Bodi, Perasso, Sparacio, Squeri, Barabino, Bellati, Morano, Casazza, Di Somma, Ferrarotti, Garbarino, Giammaresi, Lazzari, Sejdiraj e Tontoli vestiranno la casacca biancoverde anche nella prossima stagione. Ecco la nota pubblicata sul profilo Instagram ufficiale della società:

«La compagine lavagnese è lieta di annunciare che anche per la prossima stagione i seguenti calciatori vestiranno la casacca biancoverde.



La società si sta inoltre muovendo per completare la rosa con innesti mirati che possano integrare umanamente e tecnicamente l’organico formato dallo “zoccolo duro“ dei Senatori e la nuova Ciassetta dei ragazzi di Lavagna».

