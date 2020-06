Dopo l’addio a mister Franco Montemarano, la Ciassetta ha deciso a chi affidare la guida tecnica della prima squadra: sarà Roberto Dadone, coadiuvato dal suo vice Daniele Valerani, il nuovo allenatore. Inoltre, la società comunica di rinunciare alla Prima Categoria, chiedendo di essere inserita nel girone chiavarese di Seconda. Ecco la nota ufficiale:

«La società US a Ciassetta comunica di avere ufficialmente richiesto alla Federazione di essere inserita nel Girone E di Seconda Categoria per la stagione 2020/21. La guida tecnica sarà affidata a Roberto Dadone, che si avvarrà della collaborazione del suo vice Daniele Valerani. A entrambi, l’anno scorso alla Val D’Aveto, vanno fin da ora gli auguri per un proficuo lavoro ».