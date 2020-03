DILETTANTISSIMO SI RINOVA! DURANTE LA SETTIMANA ABBIAMO DATO IL VIA A NUOVE RUBRICHE, OGGI INAUGURIAMO UNA NEW ENTRY! “C’è SOLO UN PRESIDENTE..” ABBIAMO DECISO DI INTERVISTARE A TURNO I PRESIDENTI DELLE SQUADRE DILETTANTISTICHE LIGURI.

CINZIA BARDELLI, Presidentessa del BORZOLI è stata la prima intervistata, ecco le sue parole:

Dopo una retrocessione amara hai cambiato tutto e rifondato da zero, o quasi. Raccontaci le motivazioni e come hai scelto questo gruppo di giovanissimi che sta battendo record su record?

Ho scelto questo gruppo di pancia, come dico sempre io. Mi ha emozionato, mi ha fatto tornare la voglia. Sono delle persone molto competenti, altro motivo per cui gli ho scelti. Sono tutte persone che conoscono l’ambiente del calcio dilettantistico. I ragazzi mi hanno dato una grossa motivazione per rialzarci dopo un anno disastroso. Allora mi sono detta: ok ricominciamo e lo facciamo bene, con dei ragazzi giovani, che hanno idee giovani e nuova linfa vitale.

Questa domanda te la avranno già fatta in molti. Quanto è stato difficile importi in un mondo dove le donne sono ancora viste in maniera troppo differente dagli uomini? Cosa hai portato di tuo in questo ambiente?

L’esperienza lavorativa, di vita. Le donne nel mondo del calcio non sono ancora viste a livello paritario. Dal punto di vista di guida una donna ha una marcia in più. Quando decide una cosa la decide con tenacia e forza, a volte senza condizionamenti, forse meno di un uomo. Continua ad essere dura imporsi in questo mondo, ma dopo 11 anni di presidenza qualcuno comincia a prendermi sul serio. Anche se nel Borzoli sono presente dal ’99. Anche sul mio lavoro è stato così essendo un lavoro prevalente maschile, commercializzo prodotti e sistemi per l’automazione di fabbrica e di processo.

So che sei molto brava a cucinare . Raccontaci le analogie che ci sono nel costruire un dolce e costruire il tuo Borzoli.

Si è vero. Abbiamo fatto un patto con il mio capitano VENTURA. Avevo promesso a lui e alla squadra che ogni 5 vittorie consecutive avrei preparato una cena. Non avendo mai perso è stata una buona scommessa per loro (😂). Per fortuna abbiamo la cattolica che ci sostiene e ci ospita con cucine attrezzate. Invece di andare in un ristorante, abbiamo approfittato riuscendo a fare maggiormente gruppo, ogni venerdì, dopo l’allenamento e le 5 vittorie, cenavamo tutti insieme. Sono momenti che ora mi mancano. Ero presente a tutti gli allenamenti, mi mancano i miei ragazzi. Mi mancano i piccoletti con i genitori. Mi mancano i 2005 una squadra che è molto brava, sono dei guerrieri ne vado molto fiera. Mi mancano anche gli “sciagurati”, come li chiamo io in modo scherzoso, della terza categoria. Ragazzi esuberati, ma con tanta voglia. Nonostante sapessero che non avrebbero potuto salire di categoria stavano ottenendo risultati buoni, volevano giocare e stare in gruppo. La prima squadra mi manca da morire, con loro c’era e c’è un bellissimo rapporto, ma non solo con i ragazzi anche con la dirigenza.

Come gestisci il tuo Borzoli? Quali sono gli obiettivi futuri?

In questo momento è difficile pensare ad obiettivi futuri, avendo davanti un campionato così incerto nella sua conclusione. Ipoteticamente parlando ambiamo ad una promozione, che sia fatta bene. La sogno ancora con questo gruppo, che è un gruppo stupendo. A loro auguro di crescere per far si che si possano esibire su palcoscenici differenti da questo, ma mi auguro che allo stesso modo facciano crescere anche il nostro BORZOLI.

Sarà difficile portare a termine i campionati. Qualora ciò accadesse tu che suggerimento daresti alle istituzioni calcistiche? Sospensione? Annullamento? Prosecuzione? Con che formule?

A mio parere non credo che ci siano i tempi tecnici per poter finire questo campionato. Anche se non nego che mi auguro dalla prossima settimana possano calare i contagi. In primis perché vorrebbe dire che probabilmente si è trovato il modo per stoppare questa grave pandemia, si tenterebbe di tornare alla normalità della vita lavorativa e quella quotidiana, compreso tornare al campo per gli allenamenti che potrebbero riprendere. C’è da dire che entro il 30 giugno scadono i tesseramenti, a settembre comincia la coppa, i tempi sono corti. Al momento non potremmo mai andare in campo senza preparazione, siamo fermi da un mese, abbiamo chiuso tutto. L’ultimo allenamento lo abbiamo fatto il 3 marzo, consapevoli del fatto che sarebbe stato l’ultimo della stagione, ci siamo salutati. I ragazzi sarebbero sicuramente disposti a continuare il campionato d’estate, giocando magari due volte a settimana, anche se come detto prima dobbiamo in primis recuperare la forma fisica, anche perché diventerebbe rischioso per i giocatori. Un’idea a parere mio sarebbe fare solo playoff e playout, se ci fossero le possibilità. In alternativa congelare tutto, come ha fatto la FIR. È bruttissimo ciò che sta accadendo, è stata una situazione sottovalutata da tutti. I segnali che arrivavano dall’altra parte del mondo erano chiari, ma non sono stati compresi fino infondo.

Queste le parole di CINZIA BARDELLI per l’inaugurazione della nuova rubrica “C’È SOLO UN PRESIDENTE…” UN’INTERVISTA OGNI WEEKEND AI PRESIDENTI DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE!