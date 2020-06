Le strade di mister Flavio Ferraro e Città di Cogoleto si dividono. Si tratta di una separazione consensuale, e non un divorzio: non è da escludersi infatti un ritorno. Ecco il comunicato ufficiale della società, pubblicato da Genova24Sport:

«Il presidente Carlo Schelotto e la dirigenza tutta, dopo averlo fatto di persona, ringraziano dunque, attraverso le pagine di Genova24Sport, mister Ferraro per essersi tuffato nell’avventura di salvare il Cogoleto, con l’entusiasmo, la passione e l’umiltà, quasi di un neofita, senza far pesare un curriculum “di peso” quale può vantare il tecnico valbormidese. Ed ecco anche perché l’abbraccio della separazione conserva in sé la speranza di un arrivederci».

