Città di Cogoleto: preso Di Bernardo! Il Cogoleto annuncia l’arrivo del difensore Fabio Di Bernardo, che torna a Cogoleto dopo aver trascorso sette stagioni allo Sciarborasca.

Ecco la nota ufficiale della società e l’intervista:

«Il Città di Cogoleto è lieto di annunciare di essersi assicurato le prestazioni del difensore Fabio Di Bernardo. L’esperto centrale difensivo torna, al pari di Simone Sanna e Giuseppe Bruzzese, a giocare a Cogoleto, dopo aver militato per ben sette stagioni nello Sciarborasca del presidente Carlo Schelotto.

“Sono molto contento di aver avuto l’opportunità di rimettermi in gioco in una società nuova ma che ha all’interno alcune vecchie conoscenze, primo su tutti il presidente Carlo Schelotto, con il quale ho trascorso sette anni indimenticabili nello Sciarborasca. Sono a piena disposizione di mister Francesco Travi, sono contento di fare parte di un gruppo di ragazzi giovani ed affiatati, con la volontà di poter dare il mio contributo e di portare in dote un pizzico di esperienza, visto che ormai sono un vecchietto…

Speriamo di raggiungere, quanto prima, una tranquilla salvezza – conclude Di Bernardo – dando battaglia in ogni gara, che andremo ad affrontare”».

Fonte: Cittàdicogoleto.it

