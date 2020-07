CLAMOROSA INDISCREZIONE!!!

SIGHIERI ALLA SESTRESE?

Dalle nostre notizie parrebbe proprio di sì!

Il forte giocatore offensivo lo scorso campionato aveva giocato prima per la GOLIARDICA per poi passare al MOLASSANA.

Per DAVIDE SIGHIERI si tratterebbe di un ritorno al passato, quando sotto la guida di LUCA MONTEFORTE vestì la maglia VERDESTELLATA.

La carriera di SIGHIERI vestì poi le maglie di FINALE e RIVAROLESE suo grande amore con la quale strinse un feeling particolare con MURA finito ance lui alla SESTRESE.

Due indizi spesso fanno una prova.

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!