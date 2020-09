Da giorni i dirigenti della Vecchiaudace ventilavano come il mercato potesse portare ancora qualcosa.

Quel qualcosa è diventato realtà nella giornata di ieri ed è un autentico botto di mercato per una società che negli ultimi mesi ci ha abituato ad acquisti al limite del clamoroso.

Vestirà, infatti, la maglia biancoblu per la prossima stagione ANDREA RASO! Lo storico capitano della Genova Calcio era ambito da tante squadre ma alla fine ha scelto col cuore e forse anche un po’ con la ragione.

La notizia era nell’aria ma è diventata ufficiale ieri quando al “Memorial Levrero” il difensore è stato regolarmente schierato nei ranghi difensivi della Vecchiaudace. Soddisfazione nelle parole del DG Simone Maggi: “E’ da tantissimo che eravamo dietro ad Andrea, per noi era un sogno che oggi possiamo dire essere diventato realtà. Non è stato facile perché è un giocatore che ha tantissimo mercato e che, come è giusto che sia, ha ricevuto tante proposte. Noi forse gli abbiamo dimostrato di volerlo più di tutti e credo che abbia fatto la scelta giusta. La scelta di un ragazzo che ha sempre messo il cuore davanti al resto raccogliendo forse meno di quello che avrebbe potuto. Credo che la sua decisione possa essere d’esempio in un ambiente dove si da priorità a tanti altri aspetti. Andrea qui è a casa con la sua famiglia, e credo che per lui ma anche in generale sia una cosa che non ha prezzo”.

Parole importanti anche quelle di Andrea Raso: “sono contento. Credo ci siano altre poche parole. È stata un decisione facile e difficile allo stesso tempo. Facile per il cuore, difficile per la ragione, ma il cuore prevale sempre sulla ragione, è stato così in tutto il mio percorso nei dilettanti. Per svendermi in categorie superiori preferisco di gran lunga sposare un’idea ambiziosa come quella della Vecchiaudace e, soprattutto, stare in famiglia. Giocare in prima categoria con questa squadra, questa dirigenza e questi compagni è uno stimolo incredibile.

La maggior parte dei ragazzi fanno parte della mia famiglia e della mia vita di tutti i giorni. In queste prime settimane ho avuto sensazioni ottime: i giovani mi hanno fatto impressionato sia a livello di intensità che di qualità.

“Giocare con mio fratello e i miei migliori amici – ha proseguito Raso – sarà una sensazione bellissima che non ho mai avuto il piacere di avere. Li ringrazio per avermi fatto sentire importante e mi resta solo che ripagarli.

Simone Maggi e Gianni Migliaccio mi hanno corteggiato da marzo e ho apprezzato la costanza di una società che vuole fare un gran bel campionato. Dopo le prime uscite ho valutato che ci sono tutti i presupposti per fare benissimo. Poi le parole le porta via il vento e parlerà il campo ma bisogna fin da subito iniziare a pedalare, muti e a mangiarci l’erba già dalla prima di Coppa Liguria consapevoli che possiamo fare molto bene”.

