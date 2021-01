Notizia che avrebbe del clamoroso secondo la gazzettaregionale.it

Sembrerebbe che dall’1 febbraio 2021 riprenderanno i campionati di calco a 11 organizzati dall’AICS.L’associazione avrebbe infatti ottenuto il permesso da parte del CONI, essendo che alcuni campionati AICS dovranno poi sostenere una fase successiva a livello nazionale. A ripartire saranno il Trofeo Petrolio, il Campionato d’élite a Roma e della serie Aics a Frosinone. Anche la FIGC sembrerebbe aver inoltrato la richiesta per la ripresa, per quanto riguarda il campionato di Eccellenza. E sempre restando nei confini laziali, anche le categorie Under 19, 17 e 15 Elite, che assegnano ogni anno lo scudetto con play off e final six.

