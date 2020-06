LA COGORNESE CONFERMA IL TECNICO ANDREA BACIGALUPO PER LA PROSSIMA STAGIONE. In una prima fase di mercato estivo, se così si può definire viste le condizioni precarie in cui si trova il calcio dilettantistico , le società stanno iniziando a muovere i primi passi. E il primo walzer andato in scena in questo primo atto del calciomercato, è sicuramente quello degli allenatori: anche se si tratta per lo più di separazioni, basti pensare ai vari Maisano, Fresia, Corrado, Paglia, Baldi, ecc.

Cogornese, che in mattinata ha diffuso il comunicato attraverso cui conferma ufficialmente la permanenza di Andrea Bacigalupo sulla panchina dei rossoblù. Ecco il In questo clima di “separazioni”, esiste qualche società, mosca bianca, che invece decide di confermare la propria guida tecnica: una di queste è la, che in mattinata ha diffuso il comunicato attraverso cui conferma ufficialmente la permanenza di. Ecco il comunicato della società:

«La USD COGORNESE è lieta di annunciare che ANDREA BACIGALUPO sarà a capo della guida tecnica anche per la prossima stagione.