Cogornese: continuano le “Cogonovità”: dopo il ritorno di Jacopo Rugari, centrocampista ex Casarza Ligure; e l’ufficializzazione del nuovo collaboratore tecnico di mister Bacigalupo Lorenzo Anata; i rossoblù hanno ufficializzato in mattinata l’arrivo di un nuovo centrocampista: Federico Tripoli, l’anno scorso al Carasco. Ecco il breve comunicato ufficiale e la foto di rito (in copertina):

«Cogonovità: proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi arrivi tra le fila rossoblu: oggi tocca a FEDERICO TRIPOLI, centrocampista la scorsa stagione nelle fila della Carasco. A lui il nostro più caloroso benvenuto».