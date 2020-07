COLPO GROSSO DELLA PRAESE che si assicura le prestazioni sportive del fortissimo BOMBER AKKARI

L’attaccante nella stagione 2017/2018 aveva vestito la maglia del Little Club nel girone B di Promozione.

SEDKI AKKARI, attaccante classe ’91, ha messo a segno 14 reti che si aggiungono alle 15 del campionato precedente sempre al Little Club.

Nelle successive due stagioni, con la maglia della SESTRESE, ha realizzato oltre 50 gol, ottenendo la promozione in eccellenza nell’ultimo campionato di promozione girone A scavalcando nell’ultimo turno di campionato il TAGGIA.

