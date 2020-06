All’interno del Comunicato Ufficiale appena pubblicato dal Comitato Regionale Liguria, sono state pubblicate tutte le classifiche finali della stagione sportiva 2019/2020 (clicca qui per il Comunicato con tutte le classifiche). Per quanto riguarda i criteri di promozione,

«Si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale la definizione degli esiti delle suddette competizioni e le modalità di definizione delle posizioni in classifica nei gironi per i quali non si riscontra lo stesso numero di gare disputate da tutte le compagini partecipanti; rimanendo in attesa delle determinazioni riguardanti:

– le retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”;

– l’ammissione al suddetto Campionato delle migliori seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza;

– l’istanza di ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del C.R.Liguria nella riunione del 15 giugno u.s., in merito ai meccanismi di promozione/retrocessione dei campionati regionali».

