COMITATO REGIONALE LIGURIA: ECCELLENZA, TASSA D’ISCRIZIONE 1000€. È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Liguria LND (clicca qui per il Comunicato in versione integrale). All’interno del messaggio di Giulio Ivaldi, leggiamo riguardo alle tasse d’iscrizione per l’Eccellenza nella prossima stagione:

«Sono lieto di comunicare che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato un sostegno a tutte le nostre Società quantificato complessivamente in 10 milioni di euro su base nazionale. Che, concretamente, per la nostra Regione si devono intendere in punto iscrizioni come minori oneri per 250 mila euro; e il raddoppio della somma destinata alle vincenti il “Progetto valorizzazione giovani calciatori” che la prossima stagione premierà otto Società del Campionato di Eccellenza e 16 del Campionato di Promozione con un monte premi complessivo di oltre 110 mila euro.



A questa importante iniziativa si affiancherà il Comitato Regionale Liguria che sosterrà i nostri Sodalizi, sempre in sede d’iscrizione, con altri 80 mila euro che andranno ulteriormente ad abbattere le somme da versare su questo tema.



Al fine esclusivamente esemplificativo in concreto la tassa d’iscrizione per una Società di Eccellenza sarà di 1000 euro, un terzo rispetto ai 3000 di questa stagione; mentre per le Terze categorie già iscritte quest’anno – perché come noto le nuove non pagano – il costo d’iscrizione sarà di 160 euro rispetto agli 800 euro pagati lo scorso luglio».