COMUNICATO UFFICIALE DI OGGI: TUTTE LE NOVITÀ:

Nel comunicato uscito in data odierna, il presidente del comitato regionale Ligure ha voluto precisare che il comitato sarà vicino alle società che vorranno ripartire. Qualche giorno fa infatti è uscito il protocollo attuativo per i Dilettanti. Protoccolo che ha messo in crisi molteplici società, costringendole a chiudere i battenti, almeno per la stagione estiva.

Il comunicato regionale comprendeva anche le classifiche finali della stagione. Per quanto concerne le modalità di promozione:” Si rimanda ad un prossimo Comunicato Ufficiale la definizione degli esiti delle suddette competizioni e le modalità di definizione delle posizioni in classifica nei gironi per i quali non si riscontra lo stesso numero di gare disputate da tutte le compagini partecipanti; rimanendo in attesa delle determinazioni riguardanti:

– le retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”;

– l’ammissione al suddetto Campionato delle migliori seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza;

– l’istanza di ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del C.R.Liguria nella riunione del 15 giugno u.s., in merito ai meccanismi di promozione/retrocessione dei campionati regionali”.

Nel comunicato viene trattato anche l’argomento fuoriquota, dove è stato deliberato che: “Eccellenza e Promozione: 1calciatore nato dal 01.01.2000 in poi (*); 1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi; 1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi



Prima Categoria: 2 calciatori nati dal 01.01.1999 in poi



(*) obbligo di impiego subordinato all’approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. come disposto con C.U. n. 199 del 16.12.2019″.

Infine è stata affrontata la quesitone “tassa d’iscrizione”, per la quale si è deciso che:” in concreto la tassa d’iscrizione per una Società di Eccellenza sarà di 1000 euro, un terzo rispetto ai 3000 di questa stagione; mentre per le Terze categorie già iscritte quest’anno – perché come noto le nuove non pagano – il costo d’iscrizione sarà di 160 euro rispetto agli 800 euro pagati lo scorso luglio”.

Ecco il riassunto del comunicato ufficiale di oggi con tutte le novità.