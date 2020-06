Terminato il Consiglio del Comitato Regionale Ligure molti gli argomenti toccati.

In pratica si dovrà aspettare mercoledì quando si riunirà il Consiglio Federale che si riunirà Mercoledì 25 dovrà rettificare ufficialmente le decisioni proposte dai vari Comitati Regionali. In teoria dovrebbe essere una formalità.

Dalla promozione fino alla seconda categoria non dovrebbe retrocedere nessuna squadra. L’idea dovrebbe essere quelle di promuovere le prime classificate di ogni campionato in pratica:

IMPERIA in Eccellenza

SESTRESE in Promozione Girone A

SOCCER BORGHETTO 38 Punti in Prima Categoria Girone A

VOLTRESE 45 Punti in Prima Categoria Girone B

BORZOLI 63 Punti in Prima Categoria Girone C

FOLLO SAN MARTINO 40 Punti in Prima Categoria Girone D

ATLETICO ARGENTINA 34 Punti in Seconda Categoria Girone A

MALLARE e VADESE 34 Punti in Seconda Categoria Girone B

APPARIZIONE 43 Punti in Prima Categoria Girone C

CORNIGLIANESE in Seconda Categoria Girone D

VALLE Punti 48 Punti in Seconda Categoria Girone E

BOLANESE 35 Punti in Seconda Categoria Girone F

Discorso a parte merita la Promozione Girone B dove non tutte le gare sono state disputate.

In questo momento la classifica cita:

Cadimare 44 punti realizzati in 22 Partite giocate. Media punti 2 a gara

Forza e Coraggio 42 Punti in 22 partite giocate. Media punti 1,91 a gara

Canaletto 41 Punti in 21 partite giocate. Media punti 1,95 a gara.



Per decifrare la prima classificata bisognerà capire che tipo di criterio verrà adottato poiché il Consiglio Federale Nazionale al momento non ha dato nessuna indicazione.

Mercoledì 18 Giugno si dovrebbe riunire il CONSIGLIO FEDERALE che dovrà determinare criteri di ripescaggi e di promozioni in Serie D dove sono coinvolte Sestri Levante, Ligorna, Vado e Fezzanese.

In questo momento il campionato di Eccellenza Ligure prevede 19 squadre partecipanti le 16 di quest’anno escluso il MOLASSANA retrocesso in promozione con in più: Ligorna, Vado, Fezzanese, Sestrese e Cadimare, per un totale di 19 squadre.

Ci sono moltissime possibilità che il Sestri Levante venga promosso perchè nella graduatoria generale dovrebbe occupare la 3^ piazza, ma qualcuno dice che sia 4°. In ogni caso sono 7 i posti disponibili per le seconde classificate. Due sono già occupati da squadre che hanno terminato il campionato al primo posto ad ex equo come in

BASILICATA dove Lavello e il Rotonda Calcio erano, al momento della cristallizzazione della classifica, prime a pari merito con 64 punti o in PIEMONTE dove Saluzzo e Derthona primeggiavano con una media punti di 2,048.

Media punti che potrebbe essere fondamentale per individuare il criterio delle migliori seconde. Se cosi fosse la graduatoria attuale sarebbe la seguente:

1) Sant’Agata 2,364 di media 2) Puteolana 2,296 di media punti, 3) Sestri Levante 2,227, 4) Tre pini Matese 2,217, 5) Vis nova Giussano 2,190.

La prima delle escluse potrebbe risultare il Canicattì con 2,167 di media punti inferiore a quella di Derthona e Saluzzo che essendo prime a pari merito scavalcherebbero diverse società.

Giovedì prossimo si dovrebbe sapere qualcosa di più al momento tutto questo è molto concreto, ma potrebbe subire delle modifiche visto che sono solo nostre interpretazioni.