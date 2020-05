Oggi è il giorno dei verdetti: si riununirà infatti tra poche ore, a Roma, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti presieduto da Cosimo Sibilia, che dovrebbe dare le linee guida a livello nazionale su promozioni e retrocessioni.

Nella giornata di ieri sono riuniti invece i vari consigli: in mattinata, su La Nazione, sono apparse le proposte che il presidente del CR Toscana Paolo Mangini porterà in Consiglio per la chiusura delle stagioni dilettantistiche. Ricordiamo che questa è solo una proposta, che la testata riassume in un decalogo con altrettante tematiche principali:

1) Assegnazione della vittoria dei campionati alla società prima in classifica, al momento della sospensione dell’attività, in ogni categoria e girone sia nel calcio dilettantistico che nelle categorie giovanili.

2) In caso di due squadre in testa a pari punti verrà stabilito il passaggio di categoria per entrambe. In caso di squadre con partite in meno vale la media ponderata fra punti ottenuti e gare giocate.

3) Nessuna società sarà retrocessa, per far prevalere l’aspetto del premiare rispetto a penalizzare.

4) Le squadre arrivate al secondo posto della classifica in Eccellenza saranno inserite in una graduatoria di merito a livello nazionale.

5) Le due società finaliste della Coppa Italia di Promozione saranno in graduatoria di merito insieme alle squadre seconde classificate nei tre gironi del campionato di Promozione.

6) Le società finaliste della Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria sono promosse al campionato di categoria superiore.

7) Queste decisioni sopra descritte avranno valore anche per tutti i campionati delle categorie giovanili provinciali e regionali.

8) Da ricordare lo stop definitivo della stagione anche per il calcio a 5 sia maschile che femminile.

9) In fase successiva sarà valutato come comporre numericamente i vari campionati anche tenendo conto di eventuali fusioni, rinunce e mancate iscrizioni.

10) L’aspetto ripartenza per la prossima stagione è ancora tutto da decidere in quanto dipenderà dalle norme di sicurezza che saranno successivamente stabilite dal Governo.

Questa la proposta che il CR Toscana porterà al tavolo del Consiglio Direttivo in programma oggi: non ci resta che attendere, per capire quali saranno gli esiti di tutti i campionati dilettantistici d’Italia e quindi, quali saranno i verdetti dei nostri campionati in Liguria.

Fonte: La Nazione

