Secondo le prime indiscrezioni che filtrano dal Consiglio Federale in Figc, la così detta “Linea Gravina” starebbe avendo la meglio: no al blocco delle retrocessioni (che la Lega di Serie A aveva ipotizzato), sì ai “risultati raccolti sul campo”. Con una maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (ovvero, i tre rappresentanti della Serie A): in caso di nuovo e definitivo stop al campionato, playoff e playout e, in caso di ulteriore necessità, l’algoritmo servirà a decidere le squadre qualificate in Europa e le retrocessioni.

Per quanto riguarda invece la Serie C, votata la promozione di Monza, Vicenza e Reggina: si ripartirà con la disputa di playoff e playout per determinare i primi e la quarta promossa in B, mentre con i playout si stabiliranno le retrocessioni in Serie D: l’ultima di ogni girone dovrebbe retrocedere invece in Serie D. Gozzano, Rimini e Rieti retrocesse in D. Non ci resta che attendere il comunicato ufficiale della LND, che dovrebbe confermare anche le retrocessioni di Vado, Fezzanese e Ligorna.

Sembra confermato lo stop definitivo per il calcio femminile: il campionato di Serie A delle donne non dovrebbe ripartire.