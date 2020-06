Il Consiglio Federale odierno ha confermato le 4 retrocessioni dalla Serie D al campionato di Eccellenza regionale.

Questo potrebbe determinare, per un effetto domino, anche delle retrocessioni dai campionati regionali.

E’ da capire se retrocederanno quelle previste per ogni campionato, come nelle serie superiori dei campionati FIGC, o se si deciderà un numero diverso. Ad esempio, in Eccellenza il regolamento prevede tre retrocessioni. Il comitato regionale potrebbe decidere di diminuire il numero delle retrocedenti.

In questo scenario risulta difficile prevedere il totale blocco delle retrocessioni nei campionati regionali. Qualcuno potrebbe obiettare che hanno autonomia decisionale, ed è una osservazione pertinente, ma è anche vero che i comitati regionali debbano seguire delle linee guida che sembrano differenti dall’azzerare le discese di categoria.

Andando nel dettaglio, in Eccellenza rischiano le ultime, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Athletic (terzultimo, Pietra Ligure (penultimo) Molassana (ultimo).

In Promozione Girone A previste 3 retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Veloce e Camporosso occupano la penultima posizione appaiate di punti, ma con lo scontro diretto dell’andata e la differenza reti favorevoli alla Veloce. L’ultima posizione è occupata dalla Loanesi.

In Promozione Girone B previste 3 retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Magra Azzurri e Little Club occupano la terzultima posizione con gli scontri diretti (giocati entrambi) a favore della squadra spezzina. Al penultimo posto troviamo il Don Bosco Spezia. Ultima il Valdivara 5 Terre.

In prima categoria girone A sono previste due retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

In ultima posizione troviamo tre squadre a pari punti.

Andora, Borghetto 1968, Carlin’s Boys Sanremo.

Gli scontri diretti nel girone di andata determinano questa classifica avulsa:

Andora 3 (Differenza reti + 2)

Borghetto 3 (Differenza Reti 0)

Carlin’s Boys 3 (Differenza reti -2)

In Prima categoria girone B sono previste tre retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Terzultimo il Cella con 17 punti, penultimo il Torriglia con 15 punti, ultimo A Ciassetta con 8 Punti.

In Prima categoria girone C sono previste tre retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Terzultima la Pro Pontedecimo con 18 punti.

Penultima la CIttà di Cogoleto con 17 punti.

Ultima la Vecchia Audace Campomorone con 16 punti.

In Prima categoria girone D sono previste due retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Penultima la Castelnovese con 13 punti.

Ultima l’Arcola Garibaldina con 6 punti.

In Seconda categoria girone A – B – F

…non sono previste retrocessioni.

In Seconda Categoria Girone C sono previste due retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Penultimo il Ravecca con 9 punti.

Ultimo il Bavari con 9 punti.

In Seconda Categoria Girone D sono previste due retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Penultima la Bolzanetese con 14 punti.

Ultima la Casellese con 5 punti.

In Seconda Categoria Girone E sono previste due retrocessioni, ma potrebbero retrocederne anche meno o nessuna.

Atletico San Salvatore e Rupinaro Sport sono penultime a 14 punti.

Lo scontro diretto di andata è terminato 1-1 e la differenza reti premia l’Atletico San Salvatore che sarebbe terzultimo.

Ultimo il Moconesi con 6 punti.

