Provvedimenti straordinari del Presidente del Consiglio CONTE che estende le restrizioni adottate in Lombardia in tutta Italia, isole comprese. In questa misura straordinaria verranno quindi adottate in tutto il territorio italiano le stesse norme introdotte in Lombardia. Divieto di spostamento. Sospese tutte le attività sportive, divieto di aggregazione anche in luoghi all’aperto, scuole chiuse fino al 3 aprile. Ecco nel dettaglio tutte le restrizioni adottate nella zona rossa

Coronavirus

Provvedimenti (9/3/2020)

1.Estensione Zona Rossa su intero territorio nazionale;

2. Limitazione spostamenti su territorio nazionale salvo eccezioni già ad ora previste (comprovate esigenze lavorative, motivazioni legate alla Salute.).

Sempre valida “l’autocertificazione”.

3. Divieto assembramenti in pubblico e locali pubblici;

4.Sospensione manifestazioni sportive (Campionati di Calcio).

5. Chiusura Palestre.

6. Entrata in vigore da domani mattina.

7. Trasporti pubblici locali non limitati.

8. Sospensione attività didattiche (di ogni ordine e grado) ed universitarie fino al 3 Aprile.

9. Collegamenti con Estero sempre garantiti.

_Fonte: Conferenza Stampa Palazzo Chigi_