CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SQUADRE DILETTANTI: ECCO COME FARE PER OTTENERLI. Grande sensibilità dell’Assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali della regione Liguria, Ilaria Cavo.

L’assessore scende in campo al fianco delle Squadre dilettantistiche e stanzia un sostanzioso contributo per aiutare lo sport minore, lo sport che serve al sociale.

Ecco come fare per richiedere il contributo:

Grazie ad una convenzione stipulata con il CONI – il Comitato Regionale Liguria – la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Ilaria Cavo ha approvato la destinazione di risorse per 150.000 euro. Che permetterà al CONI l’emanazione di un nuovo bando per l’assegnazione straordinaria di contributi alle associazioni e società sportive e dilettantistiche della Regione Liguria. A sostegno delle attività giovanile e promozionale dell’emergenza sanitaria.

Le domande di ammissione al bando dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 28 agosto 2020 unicamente tramite dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. Ci si augura che questa misura, a sostegno del mondo sportivo ligure, costituisca un ulteriore stimolo e supporto per la ripartenza dello sport nella nostra regione.

L’assessore Ilaria Cavo in più occasioni ha dimostrato apprezzamento per le attività sportive svolte ad ogni livello.

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!