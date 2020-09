3ª giornata Coppa Liguria Eccellenza, si affrontano Busalla e Ligorna partita che termina con un pareggio, 2-2. Il Ligorna si porta subito in vantaggio con Chiarabini. Dopo 5′ il Busalla pareggia con una rete di Ferrando. A portare in vantaggio il Ligorna è D’Agostino al 25′. Compagnone per il Busalla riesce a portare nuovamente in parità il risultato al 41′. Le immagini di Cristiano Monti con tutte le azioni del match

