COPPA ITALIA ECCELLENZA E PROMOZIONE, 2ª GIORNATA: RISULTATI E MARCATORI. Ieri si è disputato il secondo turno di Coppa Italia Promozione ed Eccellenza: e per molte squadre – dati i numerosi rinvii nello scorso weekend – si è trattato della prima uscita ufficiale della stagione. Spezzine invece ancora ferme come da Ordinanza. Tutti i risultati e i marcatori:

Coppa Italia Eccellenza – 2ª giornata

PIETRA LIGURE – OSPEDALETTI 2-4 (70′ e 75′ Battuello) (4′ e 43′ Schillaci, 63′ Aretuso, 87′ Cassini)

FINALE – ALBENGA (rinviata per caso sospetto Covid)

GENOVA CALCIO – SESTRESE 5-2 (9′ Nelli, 18′, 33′ e 65′ Vallerga, 90′ + 3′ Bonci) (51′ Mura, 53′ Bazzurro)

VARAZZE – CAMPOMORONE 1-2 (42′ Piu) (8′ Gandolfo, 32′ Curabba)

BAIARDO – BUSALLA 1-1 (41′ Oliviero) (47′ Compagnone) [clicca qui per il servizio di Dilettantissimo]

LIGORNA – ATHLETIC ALBARO 1-0 (30′ D’Agostino rig.) [clicca qui per il servizio di Dilettantissimo]

CANALETTO – RIVASAMBA (rinviata d’ufficio)

RAPALLO RIVAROLESE – CADIMARE 2-0 (25′ Menini, 86′ Bertuccelli) [clicca qui per il servizio di Dilettantissimo]

Coppa Italia Promozione – 2ª giornata

GOLFO DIANESE – CAMPOROSSO 2-1 (27′ Falzone, 30′ Dominici) (50′ Boussaha)

VENTIMIGLIA – TAGGIA 4-1 (11′ e 68′ Sparma, 13′ Trotti, 65′ Ventre) (82′ Gallo)

BRAGNO – VELOCE 2-0 (10′ Monni, 24′ Osman)

CERIALE – SOCCER BORGHETTO 1-3 (1′ Marconi) (4′ Auteri, 28′ Gasco, 90′ Carparelli)

AREZANO – PRAESE 1-1 (2′ Baroni L. rig.) (71′ Morando)

LEGINO – CELLE LIGURE 1-0 (73′ Tobia)

BORZOLI – VIA DELL’ACCIAIO 0-3 (28′ Baratta, 35′ e 51′ Gesi)

VOLTRESE – SERRA RICCO’ 0-1 (60′ Lobascio)

LITTLE CLUB JAMES – VALLESCRIVIA 1-5 (14′ Camoirano rig.) (54′ Molon, 55′ Botteghin, 65′ Traverso, 83′ Vaccaro rig., 85′ Tosonotti)

MARASSI – GOLIARDICAPOLIS 1-1 (85′ Petracca Lepera) (28′ Durand)

BOGLIASCO – GOLFO PRCA 2-3 (9′ e 60′ Del Vecchio) (29′ Bacigalupo, 37′ Acquapendente, 70′ Spartani)

REAL FIESCHI – SAMMARGHERITESE 0-2 (20′ Amandolesi, 45′ Salano)

LEVANTO – FOLLO SAN MARTINO (rinviata d’ufficio)

MAGRA AZZURRI – VALDIVARA (rinviata d’ufficio)

DON BOSCO SPEZIA – COLLI ORTONOVO (rinviata d’ufficio)

TARROS SARZANESE – FORZA E CORAGGIO (rinviata d’ufficio)

