Al via Coppa Italia di Eccellenza e Promozione: non si è disputato alcun incontro nello spezzino, mentre nel resto della nostra regione si è giocato regolarmente – fatta esclusione per il match tra Genova Calcio e Campomorone.

Ecco tutti i risultati e i marcatori della prima giornata della fase a gironi (e tutti i match rinviati e annullati):

Coppa Italia Eccellenza

FINALE – PIETRA LIGURE 3-1 (37′ Fabbri, 60′ Ponzo, 82′ Vittori) (15′ Praino)



OSPEDALETTI – ALASSIO (annullata)



CAIRESE – VARAZZE 2-2 (39′ Prato, 49′ Saviozzi) (55′ Angella, 90′ Piu rig.)

CAMPOMORONE – GENOVA CALCIO (rinviata)



ATHLETIC CLUB – BAIARDO 2-0 (43′ Ilardo, 92′ Di Pietro rig.)



MOLASSANA – LIGORNA 1-2 (36′ Siri) (55′ Di Pietro, 94′ Filippone)



CADIMARE – CANALETTO (rinviata)



FEZZANESE – RAPALLO RIVAROLESE (rinviata)

Coppa Italia Promozione

CELLE LIGURE – ARENZANO 1-5 (80′ Maida) (47′ Scerra aut., 50′ e 70′ Mancini, 60′ e 85′ Baroni L.)

GOLIARDICA – LITTLE CLUB JAMES 1-0 (63′ Monticone)

CAMPOROSSO – VENTIMIGLIA 1-2 (52′ Cordi) (17′ Zito, 74′ Rea)

TAGGIA – GOLFO DIANESE 3-1 (1′ Miceli, 3′ e 85′ Carletti) (45′ Garibbo)

SOCCER BORGHETTO – BRAGNO 3-2 (25′ Auteri, 33′ Carparelli rig., 73′ Carparelli) (15′ Fanelli, 68′ Di Martino)

VELOCE – CERIALE 1-3 (40′ Sofia) (17′ Farinazzo, 28′ e 85′ Cutuli)

PRAESE – LEGINO 1-0 (13′ Akkari)

SERRA RICCO’ – BORZOLI 0-1 (75′ Lerini)

VIA DELL’ACCIAIO – VOLTRESE 3-0 (30′ Bevegni, 75′ Camera, 87′ Balayoko)

VALLESCRIVIA – MARASSI 1-0 (85′ Vaccaro)

GOLFO PRCA – REAL FIESCHI 1-0 (15′ Righetti)

SAMMARGHERITESE – BOGLIASCO 0-2 (88′ e 92′ Cappelletti)

FOLLO SAN MARTINO – MAGRA AZZURRI (rinviata)

VALDIVARA – LEVANTO (rinviata)

COLLI ORTONOVO – TARROS (rinviata)

FORZA&CORAGGIO – DON BOSCO SP. (rinviata)

