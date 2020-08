COPPA ITALIA: I GIRONI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

 del sorteggio.

Semifinali: il turno di semifinale si articolerà su 2 gare di andata e ritorno come di seguito: Girone S1: Vincente “01” – Vincente “02”

Girone S2: Vincente “03” – Vincente “04”

L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato.

Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta.

In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Finale: gara unica in campo neutro come di seguito: Finale: Vincente “S1” – Vincente “S2”

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno.

In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo le modalità previste dalla regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.