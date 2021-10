L’Amministrazione comunale non ha adeguato in tempo l’impianto di illuminazione del ‘Macera’. Fischio d’inizio mercoledì 3 novembre , alle 19, presso il campo del Ligorna

L’incontro del 3 novembre tra Rapallo Rivarolese e Fezzanese, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, inizialmente in programma al campo sportivo Macera di Rapallo alle ore 18, sarà disputato alle ore 19 presso l’impianto del Ligorna, a Genova.



La decisione, sofferta ma obbligata, arriva in seguito al mancato adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo Macera da parte dell’Amministrazione comunale. Nonostante diversi solleciti da parte della nostra società e il sincero interesse dell’assessore allo Sport Pellerano, le promesse di avviare i lavori prima dell’inizio della stagione non sono state rispettate.



Disputare lontano da Rapallo le partite di Coppa Italia, la cui vittoria implica l’accesso diretto in Serie D, è un’occasione persa:



– per la società, che dovrà sostenere spese aggiuntive e non sarà sostenuta dal calore del suo pubblico, con una difficoltà maggiore per il passaggio di questo e degli eventuali prossimi turni;



– per i cittadini e i tifosi ruentini, impossibilitati a essere vicini alla squadra in un momento importante della stagione;



– per la città di Rapallo, che in caso di vittoria della fase regionale da parte della società, non potrà ospitare una competizione sportiva di rilevanza nazionale.

Ringraziamo il Ligorna, nella persona del presidente Saracco e del direttore Ricci, per l’ospitalità, e la Fezzanese per aver dato la disponibilità a giocare in un impianto più distante di quello di Rapallo e in orario posticipato. Comprendiamo le difficoltà presenti in autostrada e rinnoviamo il nostro “grazie” per aver compreso la situazione.





Ufficio Stampa

Ssdrl Rapallo R. 1914 Rivarolese