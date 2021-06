Tra sabato e domenica si sono svolte le finali della coppa primavera della delegazione di Genova delle categorie:

Under 14 leva 2007

Under 15 leva 2006

Under 16 leva 2005

Under 17 leva 2004.

Nella categoria Under 14 leva 2007 l’Olimpic ha avuto la meglio sull’Athletic per 1-0.

In vantaggio nei primi minuti l’Olimpic ha poi rettò agli attacchi dell’Athletic colpendo di rimessa e rendendosi pericoloso in altre circostanze.

Ottimo l’arbitraggio del giovanissimo Rodolfo Correlino di Genova.

Nella categoria Under 15 leva 2006 a contendersi la coppa c’erano il Campomorone Sant’Olcese è il Bogliasco.

Partita che nel primo tempo ha vissuto di rapidi botta e risposta con due vantaggi del Campomorone e altrettanti pareggi del Bogliasco.

Il Campomorone comunque chiude la prima frazione in vantaggio per 3-2.

Nel secondo tempo il Campomorone mette la freccia e vincerà per 5-2.

Mattatore dell’incontro il capitano Andres Corengia autore di 4 dei 5 gol e di un assist. Ha ben arbitrato Stefano Ferretti di Genova

Nella categoria Under 16 leva 2005 abbiamo assistito ad una bellissima partita tra Genova Calcio e Athletic.

Ha avuto la meglio la Genova calcio che ha vinto per 4-0. Risultato rotondo che farebbe presupporre un dominio assoluto. In realtà l’Athletic nel primo tempo ha tenuto botta alla Genova Calcio che si è dimostrata più cattiva sotto porta e ha chiuso in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa i cambi della Genova Calcio hanno dimostrato che chi è subentrato non aveva nulla di meno di chi è uscito. Vince meritatamente la Genova calcio di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni.

Buono l’arbitraggio di Giorgio Carida.

Nella categoria Under 17 leva 2004 girandola di emozioni

Vince al fotofinish la SESTRESE che nel primo tempo realizza due gol in pochi minuti frutto di una buona atleticità e miglio disposizione tattica.

Poi nel finale di primo tempo il Ligorna acquista metri e dimezza lo svantaggio grazie ad un calcio di rigore fischiato dall’ottimo Francesco Tullio di Genova che viene realizzato dal Ligorna.

Nel secondo tempo Perria appena subentrato realizza di testa il gol del pareggio.

La gara sembra destinata ai supplementari ma a 2 minuti dalla fine dei tempi regolamentari Marino della Sestrese raccoglie una corta respinta e sigla il gol della vittoria.

