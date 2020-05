di Davide Firpo

Giovedì, al termine del colloquio conclusivo tra Spadafora e il premier Conte, l’agognata data di ripresa della Serie A è stata finalmente annunciata: si ricomincia il 20 giugno.

Ma prima sarà tempo di Coppa Italia. Juve-Milan si giocherà il 13 e l’altro ritorno delle semifinali, Napoli-Inter, il 14; la finalissima a Roma il 17.

A braccetto con la massima serie tornerà anche la cadetteria, ovvero la Serie B.

Naturalmente gli appassionati sportivi sono contenti di sentire questa notizia, malgrado i punti di domanda arieggino su tutti i rettangoli verdi d’Italia: sarà una solida ripartenza , oppure una toccata e fuga ?

Il ministro Spadafora ha messo subito i paletti in caso di una futura sospensione forzata:

“La FIGC mi ha assicurato il piano B (playoff e playout) e piano C (cristallizzazione della classifica), in caso di nuova sospensione”

Sembra chiaro che, nonostante l’ottimismo da parte di alcuni, ci si basi sul concetto di astrattezza: si tratta di una situazione molto complessa per la quale è necessaria una gestione più che ottimale, quasi perfetta. Abbiamo visto come i tedeschi, coloro i quali hanno battuto il calcio d’inizio della ripartenza, se la stiano cavando abbastanza bene. Ma dobbiamo tener conto di una cosa: la Germania a livello di organizzazione è in Champions League e noi, in confronto ai cari amici crucchi, non so se attualmente riusciremmo a qualificarci per l’Europa League.