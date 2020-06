CORSI ALLENATORI GRASSROOT C

Si comunica che il Settore Tecnico della FIGC, con C.U. n. 332 2019/2020 allegato alla presente, ha pubblicato il Bando di ammissione ai Corsi per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence. Avranno luogo a livello regionale, con le modalità nello stesso indicate, a partire dal 22 giugno prossimo.



I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l’attività di allenatori nelle categorie giovanili, ove non vi era l’obbligo di abilitazione e che rispondano ai requisiti di cui ai punti 7. e 8. del suddetto Bando.





Le richieste dovranno pervenire entro il giorno 11 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica crlnd.liguria02@figc.it a cura della Società interessata. La quale dovrà provvedere a trasmettere la seguente documentazione:



· Richiesta su carta intestata della Società ed a firma del Presidente, in formato .pdf, contenente il nominativo dei candidati che si intendono proporre per la partecipazione al Corso.

· File relativo ai dati dei candidati, come da foglio excel in allegato che andrà compilato in ogni sua parte.

· Copia scannerizzata della certificazione richiesta al punto 7.c) del Bando di Ammissione per ciascuno soggetto proposto.



Cordiali saluti.

SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM (@DILETTANTISSIMO_OFFICIAL), FACEBOOK (DILETTANTISSIMO) TWITTER (@DILETTANTISSIMO), OLTRE AL CANALE YOUTUBE (DILETTANTISSIMO) DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@DILETTANTISSIMOTV)!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.