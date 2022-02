COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919 annuncia di aver affidato l’incarico di Allenatore della Prima Squadra al signor CRISTIANO ROSSETTI.

Insieme a mister Rossetti, entrano a far parte della famiglia verdestellata all’interno del suo staff:

Sandro Galletti – Allenatore in 2^

Giuseppe Oliviero – Collaboratore Tecnico

Danilo Ciambrignoni– Collaboratore Tecnico

A completare lo staff ci saranno i confermati Michele Di Prisco e Fabrizio Parise in qualità di Preparatori dei portieri.

Il nuovo staff inizierà gli allenamenti da questa sera, con l’esordio domenica a Busalla nell’ultimo ininfluente turno della prima fase di campionato.

Il legame tra il nuovo allenatore Cristiano Rossetti e i colori verdestellati ha radici profonde.

Il papà Gianni è stato giocatore e Capitano storico della nostra Sestrese a cavallo degli anni ’60-’70, vincendo anche uno storico campionato nel ’66-’67 e militando in Interregionale sotto la guida di Gigi Bodi (insieme a giocatori del calibro e del nome di Mario Alessio e il portiere Sommariva).

Dopo alcuni anni in Piemonte, Gianni Rossetti tornò nella sua Sestrese per chiudere la sua gloriosa carriera con la maglia verdestellata a metà anni ’70.

Per anni, nel cuore di Sestri Ponente nello storico Bar Luigi (per tutti Bar Forza Verdi, luogo di ritrovo dei tifosi) ha campeggiato la gigantografia di capitan Rossetti insieme ai compagni di allora.

Al nuovo mister Cristiano e a tutto lo staff, l’augurio di scrivere un’altra importante pagina di storia come il papà (nostro super tifoso da sempre), con il primo importante obiettivo di una salvezza in questo difficile campionato di Eccellenza che passerà dal percorso nei play-out in partenza il 6 marzo.

Dal presidente Sciortino, dal vice Gualtieri, dal d.g. D’Acierno, dal d.s. Catania e da tutto l’ambiente verdestellato un sincero “in bocca al lupo”.

La società, infine, ringrazia la professionalità e dedizione di Michele Fabiani,

Responsabile del Settore Giovanile e in questi ultimi giorni alla guida pro-tempore della Prima Squadra,

capace di dimostrarsi ancora una volta uomo di società e allenatore dal profilo tecnico e umano altissimo.

Il commento del nuovo allenatore CRISTIANO ROSSETTI:

“Sono felice e orgoglioso di essere qui. La Sestrese la sento un po’ casa mia fin da quando sono nato, visti i trascorsi di mio papà con questa maglia . La sfida che abbiamo davanti è dura ma sono convinto che la squadra abbia le possibilità di mantenere la categoria. Sento una grande responsabilità nell’allenare la Sestrese, per la sua storia e per quello che rappresenta per Sestri e per la città. Ringrazio la società per l’opportunità. Ora Tutti, Società, Squadra, Staff, Tifosi, dobbiamo avere solo un unico obiettivo che è quello di salvare la Sestrese.

Sempre Forza Verdi”

Nella foto: il D.G. D’Acierno, il nuovo mister Rossetti e il Vice-presidente Gualtieri.

