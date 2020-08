DANILO CIVARDI VICINO ALLA LEVANTE C!

Riportiamo una indiscrezione di mercato che ha del clamoroso!

“In queste ore il procuratore di DANILO CIVARDI, Capitano degli Insuperabili Reset Academy Genova, è a colloquio col Presidente della Levante C Amputati Marco Doragrossa per il passaggio del suo assistito alla società ponentina.

Dalla Levante C Amputati filtra ottimismo. Il Presidente ha ricevuto il via libera ad ingaggiare Danilo Civardi dalla FISPES ( Federazione Italiana Sport Paralimpico e Sperimentale) e dal CT della Nazionale Italiana Amputati Renzo Vergnani, mentre dall’entourage del giocatore nessuno si sbottona.

Nel quartiere genovese di Pegli i tifosi iniziano già a sognare e nel negozio ufficiale “Gianni Sport” pare siano già pronti a stampare almeno mille magliette col numero 4.”

Al di là del tono goliardico dell’indiscrezione riportata (a nostro modo di vedere geniale e capace di fare autoironia sul nostro mondo, quello dei dilettanti, in cui spesso ci si prende troppo sul serio), noi di Dilettantissimo facciamo un grande in bocca al lupo a Danilo per il suo futuro calcistico e non. Sei il numero uno! Anzi… il numero 4!!!

Torna alla home di Dilettantissimo