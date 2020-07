Il Davagna di Iesu e Novella ha il suo nuovo numero 1: alla corte del giovanissimo Federico Vassallo arriva Gabriele Burri dalla Vecchiaudace Campomorone.

Prima della Vecchiaudace, di cui ha difeso i pali per 12 volte nello scorso campionato, Burri ha vestito le maglie di Arenzano, Libraccio, San Gottardo, Sori, Genovese, Goliardica, Nuova Oregina.

Per l’estremo difensore classe 1995 si tratta della prima volta in seconda categoria. Un acquisto di spessore per un Davagna che sogna la promozione.

