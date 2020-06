Davagna, un mister a sorpresa: è Federico Vassallo, classe 1996!

Dopo l’addio di mister Scimone il Davagna ha deciso di stabilire un nuovo record: sulla panchina biancorossa siederà infatti il mister più giovane del calcio dilettantistico genovese. Federico Vassallo, classe 1996, nella stagione sportiva 19/20 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Tecnico della scuola calcio dell’Athletic Club.

Oggi la notizia della scelta del giovane mister per la panchina del Davagna.

Queste le parole del DS Novella:

“Siamo felici di annunciare il nuovo mister per la stagione 2020/21 del Davagna è il neo patentato Federico Vassallo, 24 anni. Per quanto riguarda il suo cv:

Laureato in Scienze Motorie con un collaborazione all’università di Genova con Patrizio Bruzzo nel corso di calcio.

Uefa B (new generation C+D)

Ha giocato a San Desiderio e Fegino, ma già i primi assaggi di una prima squadra li ho avuti a Rapallo.

Ha allenato a livello giovanile alla Ledakos, Genova Calcio, San Bernardino e due anni fa ha collaborato con me al Davagna in prima squadra”.

Ovviamente, per Vassallo si tratta della prima esperienza con una prima squadra, sebbene in realtà segua il Davagna come collaboratore da diverso tempo. La società infatti conosce e collabora con il ragazzo da tre anni e quella di Vassallo è, di fatto, una “scelta interna”.

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)! Torna alla HOME.