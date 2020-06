Davide Marselli, indimenticato allenatore di: Real Valvidivara, Magra Azzurri e Rapallo Ruentes, è il nuovo allenatore del Cuoiopelli, squadra militante nell’Eccellenza toscana. Marselli dopo Rapallo era passato ad allenare, per un paio di anni, il Montecatini. Queste le parole di Marselli:

«È’ con immensa soddisfazione che posso comunicare di aver trovato l’accordo con la società Cuiopelli calcio per guidare la prima squadra nel prossimo campionato 2020/2021… Sara’ per me il 25esimo anno da allenatore e l’ottavo campionato di Eccellenza tra Liguria e Toscana… Ringrazio la gloriosa ed importante società di Santa Croce per la fiducia, sperando di ripagarla come ho sempre fatto con serietà , professionalità e duro lavoro sul campo durante la settimana… Affrontero’ questa nuova avventura con molto entusiasmo e grande determinazione come ho sempre fatto in questi anni sui campi di calcio».

Torna alla HOME di Dilettantissimo