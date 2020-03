Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di ECCELLENZA, PROMOZIONE e PRIMA CATEGORIA che si affronteranno agli All Star Games 2020: le convocazioni avverranno in base alle indicazioni fornite dagli allenatori dei campionati in questione.

Le Regole sono semplici, le ricordiamo ancora: l’allenatore sceglierà 11 giocatori ruolo per ruolo, con al massimo tre giocatori della propria squadra; nel caso venissero inseriti, dovrà fornire un’alternativa selezionando il giocatore di una squadra diversa dalla propria. Il fuori quota è invece facoltativo. Il tecnico sceglierà inoltre il collega avversario che più lo ha impressionato el’arbitro che ha apprezzato di più.

Per la Promozione (A) è il turno di Davide Palermo, allenatore del Celle Ligure – Questa è la mia nazionale (4-3-1-2):

Ferro (Varazze); Travella (Taggia); Ansaldo (Sestrese); Laera (Dianese&Golfo); Minghinelli (Taggia); Zani (Sestrese); Garibbo (Dianese&Golfo); Insolito (Loanesi); Akkari (Sestrese); Anselmo (Sestrese); Lobascio (Serra Riccò).

Allenatore: CALCAGNO (Varazze)

Arbitro: MISELLI (La Spezia)