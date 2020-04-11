BOBO PILLEDDU: “Il ricordo più bello che ho del calcio: sentire il rumore della rete un attimo prima del boato delle persone” – “era come se si fermasse il tempo, qualcosa di fantastico”.
Un MAESTRO DEL CALCIO ligure: lo speciale dedicato a lui, prodotto dal nostro Simone Maggi. Buona visione!
DEDICATO A… BOBO PILLEDDU
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