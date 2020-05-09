Dedicato al… bomber gialloblù della Cairese, Francesco Saviozzi: capitano, ormai uomo simbolo di questa piazza. Quest’anno ha “chiuso” la sua stagione a 14 gol in 22 giornata, capocannoniere dell’Eccellenza (in compresenza con un certo Edo Capra…): ci ha sempre abituato a stagioni impeccabili e di altissimo livello: e di gol, ne ha fatti veramente tantissimi, di cui sono molti quelli di pregevole fattura. Abbiamo provato a raccogliere un po’ di gol trovati nel nostro archivio… Buona visione! Ecco il video:
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Francesco Saviozzi in… “Dedicato a”.
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