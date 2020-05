Sappiamo che il giocatore del Bogliasco Gianluca Poggi conserva gelosamente tutte le partite disputate in carriera: articoli, video, interviste… Ma gli mancava questa: la vittoria della Campese che regala ai valligiani la promozione in Prima Categoria. Poggi, da avversario, realizzò comunque una splendida doppietta. Ecco perché questo articolo lo dedichiamo sia al Diez della Figenpa che alla Campese di Ottonello e Patrone, che davanti ad un pubblico meraviglioso vince 4-3 una partita bellissima e decisiva.

Il nostro Enrico Figus ha trovato non solo la partita, ma anche le interviste finali, insieme alle quali sono potete trovare alcuni highlights inediti del match (tra cui un gol su punizione, poi annullato, dello stesso Poggi). Buona visione!

Campese – Figenpa 4-3

Marcatori: 26′ Ottonello (C), 43′ Solidoro (F), 51′, 83′ Poggi (F), 53′, 80′ Patrone (C), 89′ Codreanu (C).

Il servizio con la super telecronaca di Giampaolo Pastorino:

Le interviste + highlights:

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!