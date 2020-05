Giuseppe Bertuccelli è uno di quei personaggi che lascia sempre un segno, ovunque passi. E il suo marchio l’ha lasciato anche sul nostro calcio dilettantistico ligure: il toscano del Rapallo Rivarolese ha infatti siglato una marea di gol (ben 33 in una stagione da record con il Magra Azzurri), uno più bello e importante dell’altro. Genio e sregolatezza, in campo è spesso decisivo: in un modo o nell’altro. E anche le sue dichiarazioni post partita, rilasciate ai nostri microfoni in questi anni, difficilmente sono risultate banali… E allora, vi proponiamo una GoalCollection con solo alcuni dei tantissimi gol siglati da Bertuccelli nei nostri campionati:

